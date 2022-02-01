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Aceros Arequipa, Pisco tesisinde yeni haddehane kuracak

Salı, 01 Şubat 2022 11:15:21 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Peru merkezli çelik üreticisi Aceros Arequipa Pisco’da bulunan tesisine kuracağı yeni haddehanesi için 75 milyon $ yatırım yaptığını açıkladı. Haddehanenin 2024 yılının ikinci yarısında devreye alınması planlanıyor.

Yeni haddehane yıllık 300.000 mt kapasiteye sahip olacak ve pazar talebini karşılamak için yerel inşaat demiri ile profil üretiminin artmasına katkıda bulunacak.

Mevcut iki hatla birlikte bu yeni haddehane şirketin yıllık toplam nihai mamul üretim kapasitesini 1,55 milyon mt’a yükseltecek ve toplam üretimi optimize ederek maliyet verimliliği sağlayacak.


Etiketler: yatırım  profil  çelik üretimi  Peru  uzun ürünler  inşaat demiri  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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