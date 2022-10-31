Acerinox’un net kârı üçüncü çeyrekte düştü

Pazartesi, 31 Ekim 2022 16:13:23 (GMT+3) | İstanbul

İspanyol paslanmaz çelik üreticisi Acerinox S.A. bu yılın üçüncü çeyreği ve Ocak-Eylül dönemine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Acerinox bu yılın üçüncü çeyreğinde, ikinci çeyrekte kaydedilen 343 milyon € net kâra kıyasla %61 ve yıllık %22 düşüşle 133 milyon € net kâr elde etti. Şirketin satış gelirleri ise yıllık bazda %28 artış fakat çeyreklik bazda %14 düşüşle 2,18 milyar € seviyesinde yer aldı. Şirketin AVFÖK’ü ise artan enerji fiyatlarına rağmen yıllık bazda %18 ve çeyreklik bazda %54 düşüşle 241 milyon € seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan Acerinox bu yılın Ocak-Eylül döneminde, önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 373 milyon € net kâra kıyasla %99 artışla 741 milyon € net kâr elde ederken, şirketin satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %47 artışla 7 milyar € seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde Acerinox’un AVFÖK’ü bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %77 artışla 1,19 milyar € oldu.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde Acerinox’un toplam çelik üretimi yıllık bazda %22 ve çeyreklik bazda %19 düşüşle 502,366 mt seviyesinde yer aldı. Şirketin paslanmaz çelik üretimi ise yıllık %23 düşüşle 482.000 mt oldu.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde, şirketin toplam çelik üretimi yıllık %10 düşüşle 1,79 milyon mt olurken, paslanmaz çelik üretimi yıllık %11 düşüşle 1,73 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Acerinox CEO’su Bernardo Velázquez, ana pazarları olan ABD’de görünümün olumlu olduğunu, öte yandan Avrupa pazarında ise savaş ve yüksek enerji fiyatları nedeniyle belirsizliğin hakim olduğunu belirtti.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, dördüncü çeyrekte AVFÖK’ün daha düşük olması bekleniyor. Şirket, dördüncü çeyrekte piyasadaki stok seviyesinin azalmasından etkileneceğini, ancak yine de 2022’de şirket tarihinin en iyi sonuçlarını elde etmeyi beklediklerini belirtti. Acerinox 2023 yılının ilk çeyreğinde, stok seviyeleri düzenlendiğinde bir iyileşme görülmesini bekliyor.