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Acciaierie d’Italia yaz sonuna kadar ikinci yüksek fırını devreye alacak

Çarşamba, 29 Mayıs 2024 14:38:29 (GMT+3)   |   Brescia
       

28 Mayıs tarihinde Roma’da gerçekleşen bir toplantıda Acciaierie d’Italia’ya hükümet tarafından atanan yöneticiler, Tarım Kanunlarının şirketi ilgilendiren kısımları hakkında konuştu.

Komisyon üyesi Giancarlo Quaranta, dışardan yönetimin, şirketin üretim döngüsündeki tüm tesislerin işleyişini garanti altına almak amacıyla Taranto’da bulunan eski Ilva tesisinde üretimi, güvenilirliği ve ürün kalitesini yeniden tahsis etmeye çalıştığını ifade etti. Quaranta ayrıca, “Bu nedenle 150 milyon €’luk finansmandan elde edilen sermaye, şirket tarafından geliştirilen “Yeniden devreye alma planını” uygulamak için kullanılacak. Söz konusu plan kapsamında, Taranto tesisinde üretime yeniden başlamayı, tüm üretim süreçlerinde güvenlik ve sürekliliği sağlamak için bakım çalışmaları gerçekleştirmeyi ve tesisteki istihdamı korumayı hedefliyoruz,” şeklinde konuştu.

Quaranta, bu plan sayesinde şirketin daha önce aldığı 320 milyon €’luk hibeyi geri ödeyebileceğini belirtti ve “Dışardan atanan yöneticiler olarak görevimiz, tesis için değer yaratacak koşulları yeniden oluşturmak. Devraldığımız şirketin üç yüksek fırınından yalnızca biri çalışır vaziyetteydi. Yaz sonuna kadar ikinci yüksek fırını da devreye almayı planlıyoruz,” diye ekledi.


Etiketler: İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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