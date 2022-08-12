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AB’nin Rusya çıkışlı kömür ithalatına getirdiği yasak yürürlüğe girdi

Cuma, 12 Ağustos 2022 14:30:09 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Komisyonu sözcüsü Eric Mamer’e göre, AB’nin Rusya’dan kömür ithalatına getirdiği yasak 11 Ağustos tarihinde yürürlüğe girdi. Üç aylık geçiş süresi AB üyesi ülkelerin talebiyle 120 güne uzatılmıştı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, yasak AB’nin Rusya’ya yönelik Nisan ayında kabul edilen beşinci yaptırım paketinin bir parçası. Söz konusu yaptırım paketi Rus hükümeti ve ekonomisi üzerindeki baskıyı güçlendirmeyi ve ülkenin kaynaklarını sınırlamayı amaçlayan bir dizi önlem içeriyor.

Komisyon, Rusya’nın tüm kömür ihracatının dörtte birini etkileyen yasağın ülke için yıllık yaklaşık 8 milyar €’luk bir gelir kaybına yol açacağını tahmin ediyor.


Etiketler: Avrupa Birliği 

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