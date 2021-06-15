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AB’nin kotaların uzatılmasına yönelik önerisinde hesap hataları dikkat çekti

Salı, 15 Haziran 2021 17:34:43 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Geçtiğimiz günlerde çelik ithalatına uygulanan önlemleri üç yıl uzatma önerisini Dünya Ticaret Örgütü’ne ileten Avrupa Komisyonu’nun resmi belgede hesaplama hatası bulunduğu bildiriliyor. Son yıllara ait ithalat tonajları ve ithalat paylarının paylaşıldığı bir tabloda 2018 ve 2020 yıllarının yerinin karışması sebebiyle, 2020 yılında ithalatın payı %20 olarak gözüküyor. Ancak söz konusu yıllara ait veriler hesaplandığında, 2020 yılında AB’de çelik ithalatının payının %14,8 olduğu ortaya çıkıyor. Böylece, son 3 yılda AB’ye gelen ithalatın artmak yerine düştüğü görülüyor.

AB Komisyonu, çelik ithalatına uygulanan kotanın 3 yıl daha uzatılmasını ve kota hacimlerinin ise %3 oranında artırılmasını önermişti.

Türkiye Çelik Üreticileri Birliği Genel Sekreteri Veysel Yayan ise, bu kararın serbest ticaret kurallarına aykırı olduğunu vurgulayarak, ABD ile ticaret engellerinin kaldırılması için müzakere eden AB’nin ithalata uyguladığı engelleri haksız yere uzatarak tutarsız davrandığını ifade etti.

Söz konusu belgedeki rakamlara göre yapılan hesaplamalar sonucu doğru oranların aşağıdaki gibi olduğu görülmektedir.

Yıl 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
İthalat (ton) 18.329.000 21.868.000 26.552.000 29.141.000 30.094.000 34.180.000 29.672.000 25.019.000
Üretim (ton) 243.945.000 249.855.000 248.763.000 249.204.000 254.925.000 200.416.000 189.459.000 168.675.000
İthalatın üretime oranı (%) 7,50 8,80 10,70

11,70

 11,80 17,10 15,70 14,80

Etiketler: çelik üretimi  Avrupa  |  benzer haberler »


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