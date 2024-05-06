İsviçreli Stahl Gerlafingen üretim hattını ay sonunda kapatacak

Pazartesi, 06 Mayıs 2024 11:57:17 (GMT+3) | İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre İtalyan ticari profil üreticisi Beltrame Group’un bağlı kuruluşu İsviçre merkezli çelik üreticisi Stahl Gerlafingen, üretim hatlarından birini bu ayın sonunda kapatacak.

Kapsamlı görüşmelerin ve birçok seçeneğin değerlendirilmesinin ardından yönetim kurulu, halihazırda zarar eden şirketin daha fazla maddi kayba uğramasını engellemek amacıyla kapatma kararı aldı. Bununla birlikte söz konusu kararın, 95’e varan çalışanı olumsuz etkileyeceği öğrenildi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Stahl Gerlafingen, kapatma kararını birkaç aydır değerlendiriyor. Şirket, İsviçre’de geniş ebatlı yassı çelik üretiminin yüksek enerji maliyetleri ve serbest ticaret anlaşmasının bulunduğu AB’deki haksız ithalat sebebiyle artık kârlı olmadığını düşünüyor. Serbest ticaret anlaşması kapsamında AB’den herhangi bir kısıtlama olmaksızın ithalat yapılabiliyor ve bu durum ciddi bir fiyat savaşına yol açıyor.