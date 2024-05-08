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Liberty Steel ticari profil tesisini geçici olarak kapatacak

Çarşamba, 08 Mayıs 2024 14:22:04 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere merkezli çelik üreticisi Liberty Steel Group, özellikle yerel hammadde sıkıntısı olmak üzere zorlu piyasa koşulları nedeniyle ticari profil tesisini geçici olarak kapatmaya karar verdi. Şirket bugün 2022 yılında üretimini durduran tesisin kapatılmasına ilişkin istişare sürecine başladı.

GFG Alliance, son iki yıldır tesisi kurtarmak için mümkün olan tüm yolları araştırıyor ancak tüm İngiliz çelik üreticilerinin karşı karşıya olduğu yüksek enerji maliyetleri ve fırınlara gaz temin edilememesi dahil olmak üzere birçok faktör bu çabaların önüne geçti. Büyük ölçüde mali destek sağlanmış olsa da tesiste üretilen ürünler, daha düşük enerji maliyetlerine sahip ve daha hafif çevre standartlarına tabi ürünlerin ithalatı nedeniyle rekabetle karşı karşıya.

Açıklamaya göre yaklaşık 127 çalışanın bir parçası olacağı istişare süreci en az 45 gün sürecek ve bu süre zarfında Liberty Steel, çalışanlarla fikir birliğine varmaya çalışacak.


Etiketler: Ticari Profil Uzun Ürünler İngiltere Avrupa Çelik Üretimi 

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