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ABD’nin ticari profil ithalatı Kasım ayında %18,8 düştü

Çarşamba, 03 Şubat 2021 09:39:12 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, geçen yıl Kasım ayında ABD'nin ticari profil ithalatı, Ekim ayına kıyasla %18,8 düşüş ve önceki yılın aynı ayına göre %8,9 artışla 4.027 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 4,2 milyon $ ve 2019 yılının Kasım ayında kaydedilen 2,8 milyon $’a kıyasla 3,7 milyon $ oldu.

Kasım ayında ABD en fazla ticari profil ithalatını, bir önceki ay kaydedilen 1.924 mt ve 2019 yılının Kasım ayında kaydedilen 2.038 mt’a kıyasla 2.033 mt ile Meksika’dan yaptı. Meksika’yı 1.525 mt ile Kanada takip etti. Ülkenin 1.000 mt ve daha fazla ticari profil ithal ettiği başka bir ülke olmadı.

 


Etiketler: ABD  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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