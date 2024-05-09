ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı Mart’ta aylık %15,7 yükseldi

Perşembe, 09 Mayıs 2024 12:29:11 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, bu yılın Mart ayında ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı, aylık %15,7 ve yıllık %39,2 artışla 127.868 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 127,4 milyon $’a ve 2023 yılının Mart ayında kaydedilen 95,2 milyon $’a kıyasla 143,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ülke, Şubat ayında kaydedilen 47.339 mt ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 38.386 mt’a kıyasla 55.642 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 14.912 mt ile Avustralya, 13.383 mt ile Meksika, 11.273 mt ile Güney Kore ve 6.241 mt ile İngiltere takip etti.