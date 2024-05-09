﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı Mart’ta aylık %15,7 yükseldi

Perşembe, 09 Mayıs 2024 12:29:11 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, bu yılın Mart ayında ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı, aylık %15,7 ve yıllık %39,2 artışla 127.868 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 127,4 milyon $’a ve 2023 yılının Mart ayında kaydedilen 95,2 milyon $’a kıyasla 143,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ülke, Şubat ayında kaydedilen 47.339 mt ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 38.386 mt’a kıyasla 55.642 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 14.912 mt ile Avustralya, 13.383 mt ile Meksika, 11.273 mt ile Güney Kore ve 6.241 mt ile İngiltere takip etti.


Etiketler: Soğuk Rulo Sac ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 19. Hafta, 2024

09 May | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı soğuk rulo sac fiyatları iç piyasada görünümün iyileşmesine rağmen yatay

09 May | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’nin çelik ihracatı Mart’ta aylık %5,4 geriledi

08 May | Çelik Haberler

AB hile tespiti nedeniyle üç ülkeden ithal paslanmaz soğuk rulo saca vergi getirdi

08 May | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları Nisan sonunda %3,1 düştü

08 May | Çelik Haberler

Brezilya’da ithal soğuk rulo sac fiyatları yatay

07 May | Yassı Ürünler ve Slab

AB’li üreticilerin soğuk rulo ve galvanizli sac fiyatları artsa da kabul görebilir fiyatlar yatay

06 May | Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan’da yerel soğuk rulo sac fiyatları karışık görünüm nedeniyle yatay

06 May | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’de yerel yassı mamul fiyatları farklı seyirler izledi

06 May | Yassı Ürünler ve Slab

Romanya’da yassı mamul fiyatları tatil öncesinde yatay

03 May | Yassı Ürünler ve Slab