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Ukraynalı Metinvest 2024’te piyasaya 20 yeni ürün sürdü

Cuma, 03 Ocak 2025 14:13:48 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukraynalı madenci ve çelik üreticisi Metinvest, 2024 yılında bağlı kuruluşlarında 20 yeni ürünü piyasaya sürdüğünü açıkladı.

İnşaat demiri için iki yeni ebat ve yeni bir mukavemet kalitesi, çeşitli çelik kalitelerinden ve farklı boyutlarda altı tür filmaşin, maden çalışmalarını desteklemek için sıcak haddelenmiş profiller ve 27 mm çapında yuvarlak çelik çubuklar dahil olmak üzere tüm yeni uzun mamuller Kamet Steel tarafından piyasaya sürüldü. Kamet Steel ayrıca daha yüksek kalite standartlarına uygun kesintisiz döküm kare kütük üretimine de başladı. Zaporizhstal, dört tip soğuk rulo sac ve S355JR/S355J2 kalitelerinde 2,75-2,79 mm kalınlığa sahip iki tip sıcak haddelenmiş ürün piyasaya sürerken, Unisteel ise S250GD-S280GD kalite galvanizli çelik üretimi gerçekleştiriyor.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Filmaşin Galvanizli İnşaat Demiri Soğuk Rulo Sac Uzun Ürünler Yassı Ürünler Ukrayna BDT Çelik Üretimi Metinvest 

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