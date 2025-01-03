Vietnam Çin’den ithal soğuk rulo sac için dönem sonu incelemesi başlattı

Vietnam Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Çin’den ithal soğuk rulo saca uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemesi başlattığını açıkladı.
Dönem sonu incelemesiyle antidamping vergisinin iptali veya devamının gerekip gerekmediğini belirlemek amacıyla verginin etkilerini inceleyecek. Ülkeden ithal söz konusu ürünlere yönelik mevcut antidamping vergileri %4,43-25,22 oranlarında yer alıyor.
Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7209.16.10, 7209.16.90, 7209.17.10, 7209.17.90, 7209.18.91, 7209.18.99, 7209.26.10, 7209.26.90, 7209.27.10, 7209.27.90, 7209.28.10, 7209.28.90, 7209.90.90, 7211.23.20, 7211.23.30, 7211.23.90, 7211.29.20, 7211.29.30, 7211.29.90 ve 7225.50.90 kodları altında yer alıyor.