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Vietnam Çin’den ithal soğuk rulo sac için dönem sonu incelemesi başlattı

Cuma, 03 Ocak 2025 14:37:30 (GMT+3)   |   İstanbul

Vietnam Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Çin’den ithal soğuk rulo saca uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemesi başlattığını açıkladı.

Dönem sonu incelemesiyle antidamping vergisinin iptali veya devamının gerekip gerekmediğini belirlemek amacıyla verginin etkilerini inceleyecek. Ülkeden ithal söz konusu ürünlere yönelik mevcut antidamping vergileri %4,43-25,22 oranlarında yer alıyor.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7209.16.10, 7209.16.90, 7209.17.10, 7209.17.90, 7209.18.91, 7209.18.99, 7209.26.10, 7209.26.90, 7209.27.10, 7209.27.90, 7209.28.10, 7209.28.90, 7209.90.90, 7211.23.20, 7211.23.30, 7211.23.90, 7211.29.20, 7211.29.30, 7211.29.90 ve 7225.50.90 kodları altında yer alıyor.


Etiketler: Soğuk Rulo Sac Yassı Ürünler Vietnam Güneydoğu Asya Kota ve Vergiler 

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