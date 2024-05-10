ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı Mart’ta aylık %1,3 yükseldi

Cuma, 10 Mayıs 2024 09:01:35 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Mart ayında ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı aylık %1,3 ve yıllık %3,4 artışla 60.670 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 78,1 milyon $’a ve 2023 yılının Mart ayında kaydedilen 72,3 milyon $’a kıyasla 77,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk rulo sac ihraç ettiği ülke, Şubat ayında kaydedilen 42.144 mt’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 40.768 mt’a kıyasla 43.714 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 15.975 mt ile Kanada takip etti. Mart ayında ABD’nin 1.000 mt veya üzeri soğuk rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.