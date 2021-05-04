ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,4 arttı

Salı, 04 Mayıs 2021 13:08:48 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) tarafından açıklanan verilere göre, 1 Mayıs 2021 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,4 ve yıllık %44,4 artışla 1.622.046 mt oldu

1 Mayıs 2021 tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %78,7 olurken, bu oran önceki hafta %78,4, geçtiğimiz yılın aynı haftasında %55,2 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 1 Mayıs’a kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %4 artış ve %77,4 kapasite kullanım oranıyla 27.501.305 mt seviyesinde oldu. 2020 yılının aynı haftasında ABD’nin ham çelik üretimi %73,6 kapasite kullanım oranıyla 26.438.085 mt olarak kaydedilmişti.