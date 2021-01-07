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ABD’nin demir cevheri üretimi Ekim ayında aylık %6,1 arttı

Perşembe, 07 Ocak 2021 15:24:47 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Coğrafi Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından yayımlanan “Maden Sanayi Araştırması” raporuna göre, geçtiğimiz yılın Ekim ayında ABD’de demir cevheri üretimi bir önceki aya göre %6,1 artış ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %2,8 düşüş göstererek 3,82 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte, ABD demir cevheri ihracat sevkiyatları Ekim ayında aylık %13,8 artarken, yıllık bazda %12,4 düşerek 4,03 milyon mt oldu.

Geçtiğimiz yılın Ocak-Ekim döneminde ise, ABD demir cevheri üretimi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %20,5 düşüş göstererek 30,9 milyon mt olurken, aynı dönemde demir cevheri ihracat sevkiyatları yıllık bazda %23,3 düşerek 29,3 milyon mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: hammaddeler  ABD  Kuzey Amerika  üretim  demir cevheri  |  benzer haberler »


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