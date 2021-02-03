ABD’nin demir cevheri üretimi 2020 yılında %21,1 düştü

Çarşamba, 03 Şubat 2021 12:06:59 (GMT+3) | San Diego

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 2020 yılında ABD’de demir cevheri üretiminin yıllık %21,1 düşüşle 37 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

2020 yılında, ABD’nin demir cevheri sevkiyatları yıllık %27,7 düşüşle 34 milyon mt olurken, ülkenin cevher ihracatı ise yıllık %12,3 düşüşle 10 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Aynı dönemde, görünür cevher tüketimi yıllık %15,6 düşüşle 33 milyon mt seviyesine indi.

2020 yılında, Michigan ve Minnesota’daki cevher madenlerindeki cevher ürünlerinin %98’i ABD çelik sektöründe kullanılırken, bu ürünlerin değeri 2019 yılında kaydedilen 4,4 milyar $’a kıyasla 4,1 milyar $’a geriledi. Kalan %2 yerel cevher ise çelik sektörü dışında kullanıldı.

ABD’nin söz konusu yılda, dünya cevher üretiminin %1,5’ini karşıladığı ve toplam tüketimin de %1,1’ini oluşturduğu tahmin ediliyor.

Merkez tarafından yayımlanan raporda, üretim, sevkiyat ve ticaretteki düşüşün küresel çapta çelik üretim ve tüketiminin azalmasına sebep olan Covid-19 pandemisinin etkilerinden kaynaklandığı ifade ediliyor.