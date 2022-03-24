ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı Ocak ayında %0,3 düştü

Perşembe, 24 Mart 2022 09:08:51 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı bu yılın Ocak ayında, Aralık ayına kıyasla %0,3 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Ocak ayına kıyasla %92,5 artışla 41.137 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 63,3 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 18,4 milyon $’a kıyasla 62,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla boyuna kesme levha ithal ettiği ülke, Aralık ayında kaydedilen 17.739 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 17.833 mt’a kıyasla 15.479 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 13.172 mt ile Güney Kore, 5.719 mt ile Ukrayna, 3.211 mt ile Bulgaristan ve 1.466 mt ile Meksika takip etti.