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ABD yedi ülkeden ithal sıcak saca antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

Cuma, 07 Ocak 2022 11:13:44 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı, Avustralya, Brezilya, Japonya, Güney Kore, Hollanda, Türkiye ve İngiltere’den ithal sıcak saca uygulanan anditamping vergisine yönelik dönem sonu incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı. Bakanlık, bu yedi ülkeden ithal söz konusu ürünlere uygulanan antidamping vergisinin kaldırılmasının dampingin devamına ya da tekrarına yol açabileceğini tespit etti.

Nihai damping oranları Avustralya için %29,58, Brezilya için %34,28, Japonya için %11,70, Güney Kore için %11,10, Hollanda için %3,73, Türkiye için %24,32 ve İngiltere için %33,06 seviyelerinde yer alıyor.

Antidamping vergisinin 6 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.


Etiketler: ABD  kota ve vergiler  yassı ürünler  Kuzey Amerika  sıcak haddelenmiş  |  benzer haberler »


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