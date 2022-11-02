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ABD Güney Kore’den ithal sıcak rulo saca yönelik incelemenin ön sonucunu açıkladı

Çarşamba, 02 Kasım 2022 12:08:31 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı Güney Kore’den ithal sıcak rulo saca uygulanan antidamping vergisine yönelik idari incelemenin ön sonucunu açıkladı.

1 Ekim 2020 ve 30 Eylül 2021 tarihleri arasındaki inceleme döneminde POSCO hariç olmak üzere Güney Koreli çelik üreticilerinin normal değerlerin altında satış yaptığı tespit edildi.

Bakanlık Hyundai Steel Company ve diğer 12 şirket için ağırlıklı ortalama damping marjını %0,91 oranında belirlerken, söz konusu dönemde normal değerlerin altında satış yapmayan POSCO’nun ağırlıklı ortalama damping marjı sıfır olarak belirlendi.

Geçici antidamping vergisinin 1 Kasım tarihi itibarıyla geçerli olduğu bildirildi.


Etiketler: sıcak rulo sac Sıcak Sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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