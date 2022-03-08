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ABD Güney Kore’den ithal sıcak saca nihai antidamping vergisi getirdi

Salı, 08 Mart 2022 12:19:26 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı Güney Kore’den ithal edilen sıcak saca yönelik 1 Ekim 2019 ve 30 Eylül 2020 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Güney Koreli üreticilerin inceleme döneminde söz konusu ürünleri normal değerlerin altında sattığı belirlendi.

Bakanlık ağırlıklı ortalama damping marjlarını POSCO için %1,57, Hyundai Steel için %3,62 ve diğer yedi şirket için %2,95 oranlarında belirledi.

Nihai antidamping vergileri 7 Mart tarihinden itibaren geçerli.

İncelemenin ön sonuçlarında belirlenen antidamping marjları POSCO için %2,43, Hyundai Steel için %4,03 ve diğer yedi şirket için %3,50 oranlarında yer alıyordu.


Etiketler: yassı ürünler  ABD  Kuzey Amerika  kota ve vergiler  sıcak haddelenmiş  |  benzer haberler »

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