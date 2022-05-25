ABD Japonya’dan ithal sıcak saca yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı

Çarşamba, 25 Mayıs 2022 14:33:46 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, Japonya’dan ithal sıcak saca yönelik 1 Ekim 2019 ve 30 Eylül 2020 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, inceleme döneminde Japon sıcak sac ihracatçılarının söz konusu ürünü normal değerinin altında sattığını tespit ederken, Honda ve Mitsui’nin aynı dönemde sıcak sac sevkiyatı yapmadığına karar verdi.

Böylelikle Nippon Steel, Panasonic ve Tokyo Steel’in de dahil olduğu 22 Japon ihracatçı için ağırlıklı ortalama damping marjları %24,07 olarak belirlendi.

Geçtiğimiz yılın Kasım ayında açıklanan ön sonuçlarda, aynı 22 ihracatçı için ağırlıklı ortalama damping marjları %26,81 olarak açıklanmıştı.