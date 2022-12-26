ABD altı ülkeden ithal sıcak rulo saca antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

Pazartesi, 26 Aralık 2022 17:14:49 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, Avustralya, Brezilya, Japonya, Güney Kore, Hollanda, Türkiye ve İngiltere’den ithal sıcak rulo saca uygulanan antidamping vergisi ve Güney Kore’den ithal söz konusu ürüne uygulanan telafi edici vergiye yönelik dönem sonu incelemelerinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, Avustralya, Japonya, Güney Kore, Hollanda, Türkiye ve İngiltere’den ithal söz konusu ürüne uygulanan antidamping vergisi ve Güney Kore’den ithal sıcak rulo saca uygulanan telafi edici verginin kaldırılmasının dampingin ve teşvikin devamına ya da tekrarına yol açabileceğini tespit etti. Buna ek olarak bakanlık Brezilya’dan ithal sıcak rulo saca uygulanan antidamping vergisini kaldırmaya karar verdi.

Bakanlık ağırlıklı ortalama damping marjını Avustralya için %29,58, Japonya için %11,70, Güney Kore için %11,10, Hollanda için %3,73, Türkiye için %24,32 ve İngiltere için %33,06 olarak belirlerken, Güney Kore için nihai teşvik marjları %3,86-41,64 oranlarında yer alıyor.

Söz konusu ürün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7208.10.1500, 7208.10.3000, 7208.10.6000, 7208.25.3000, 7208.25.6000, 7208.26.0030, 7208.26.0060, 7208.27.0030, 7208.27.0060, 7208.36.0030, 7208.36.0060, 7208.37.0030, 7208.37.0060, 7208.38.0015, 7208.38.0030, 7208.38.0090, 7208.39.0015, 7208.39.0030, 7208.39.0090, 7208.40.6030, 7208.40.6060, 7208.53.0000, 7208.54.0000, 7208.90.0000, 7210.70.3000, 7211.14.0030, 7211.14.0090, 7211.19.1500, 7211.19.2000, 7211.19.3000, 7211.19.4500, 7211.19.6000, 7211.19.7530, 7211.19.7560, 7211.19.7590, 7225.11.0000, 7225.19.0000, 7225.30.3050, 7225.30.7000, 7225.40.7000, 7225.99.0090, 7226.11.1000, 7226.11.9030, 7226.11.9060, 7226.19.1000, 7226.19.9000, 7226.91.5000, 7226.91.7000 ve 7226.91.8000 kodları altında yer alıyor.