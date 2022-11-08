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< Güncel Çelik Haberleri

ABD Habaş’tan ithal sıcak rulo saca yönelik damping marjını sıfır olarak belirledi

Salı, 08 Kasım 2022 14:29:43 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı Türkiye’den ithal sıcak rulo saca uygulanan antidamping vergisine yönelik idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.

1 Ekim 2020 ve 30 Eylül 2021 tarihleri arasındaki inceleme döneminde Habaş’ın normal değerlerin altında satış yapmadığı tespit edildi. Bakanlık Habaş için ağırlıklı ortalama damping marjını sıfır oranında belirledi.

Buna ek olarak başvuruların geri çekilmesiyle İskenderun Demir ve Çelik ile Tosyalı Holding’in dahil olduğu 13 şirkete yönelik inceleme iptal edildi.

Nihai sonucun, geçici sonucun açıklanma tarihinden itibaren en fazla 120 gün içinde açıklanması bekleniyor.

Geçici antidamping vergisinin 4 Kasım tarihi itibarıyla geçerli olduğu bildirildi.


Etiketler: sıcak rulo sac Sıcak Sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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