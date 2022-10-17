ABD ve AB çelik sektörüne yönelik görüşmeleri hızlandıracak

Pazartesi, 17 Ekim 2022 17:49:12 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, ABD ile AB arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiyi güçlendirme fırsatlarını ele almak için bir araya geldi. Temsilciler, bu buluşmanın sonunda küresel çelik düzenlemesi hakkında görüşmelerini hızlandırmaya karar verdiler.

Taraflar, Ticaret ve Teknoloji Konseyi’nin önemini vurguladı ve bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan konsey toplantısında somut sonuçlara ulaşma konusundaki kararlılıklarını dile getirdiler.

Katherine Tai iklim kriziyle mücadelenin temiz enerji teknolojilerine daha fazla yatırım yapılmasının yanı sıra tedarik zinciri ve güvenlik açıklarının ele alınmasını gerektireceğini bildirdi.