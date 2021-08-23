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ABD, Türkiye ve Avustralya’dan ithal sıcak saca yönelik antidamping vergilerini yükseltti

Pazartesi, 23 Ağustos 2021 14:54:35 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye ve Avustralya’dan ithal edilen sıcak saca yönelik 1 Ekim 2018 ve 30 Eylül 2019 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemelerinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Türkiye ve Avustralya’nın inceleme döneminde söz konusu ürünleri normal değerlerin altında sattığı tespit edildi. Ayrıca bakanlık, altı Türk üreticinin (Ağır Haddecilik, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, İskenderun Demir ve Çelik, Gazi Metal Mamulleri Sanayi ve Ticaret, Seametal Sanayi ve Dış Ticaret, Tosyalı Holding) söz konusu dönemde sıcak sac sevkiyatı yapmadığına karar verdi.

Bakanlık, ağırlıklı ortalama damping marjlarını Türkiye için %24,32 ve Avustralya için %9,94 olarak belirledi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, incelemenin ön sonuçlarında bakanlık antidamping marjını Türkiye için %21,48 ve Avustralya için %7,96 oranlarında belirlemişti.


Etiketler: Kuzey Amerika  sıcak haddelenmiş  kota ve vergiler  yassı ürünler  ABD  |  benzer haberler »


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