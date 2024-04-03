ABD Ticaret Temsilciliği Meksika’dan otomobil parçası şirketlerindeki çalışma şartlarını incelemesini istedi

Çarşamba, 03 Nisan 2024 10:05:38 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Temsilciliği, Meksika hükümetinden John Deere, Caterpillar ve Komatzu gibi şirketlere çelik bileşen tedariki yapan Servicios Industriales González şirketindeki çalışma şartları ve işçi haklarını incelemesini talep etti.

USMCA ticaret anlaşması kapsamında üç entegre tesisinde yaklaşık 500 işçi çalıştıran Servicios Industriales González’in tesislerinde işçi haklarının ihlal edildiği iddialarına yönelik olarak öne sürülen bu talebi değerlendirmek için Meksika hükümetinin 10 günlük süresi var. Hükümet talebi kabul ettiği durumda inceleme süreci ise 45 gün sürecek.

USMCA anlaşmasının şartlarına göre işçi haklarının ihlal edilmesi durumunda bazı ürünlerin ihracatında uygulanan avantajlı vergi oranları normal seviyelere çekiliyor. Bununla birlikte ihlallerin tekrar etmesi ilgili ürünlerin ithalatının ABD tarafından yasaklanmasına neden olabilir.