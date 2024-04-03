﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD Ticaret Temsilciliği Meksika’dan otomobil parçası şirketlerindeki çalışma şartlarını incelemesini istedi

Çarşamba, 03 Nisan 2024 10:05:38 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Temsilciliği, Meksika hükümetinden John Deere, Caterpillar ve Komatzu gibi şirketlere çelik bileşen tedariki yapan Servicios Industriales González şirketindeki çalışma şartları ve işçi haklarını incelemesini talep etti.

USMCA ticaret anlaşması kapsamında üç entegre tesisinde yaklaşık 500 işçi çalıştıran Servicios Industriales González’in tesislerinde işçi haklarının ihlal edildiği iddialarına yönelik olarak öne sürülen bu talebi değerlendirmek için Meksika hükümetinin 10 günlük süresi var. Hükümet talebi kabul ettiği durumda inceleme süreci ise 45 gün sürecek.

USMCA anlaşmasının şartlarına göre işçi haklarının ihlal edilmesi durumunda bazı ürünlerin ihracatında uygulanan avantajlı vergi oranları normal seviyelere çekiliyor. Bununla birlikte ihlallerin tekrar etmesi ilgili ürünlerin ithalatının ABD tarafından yasaklanmasına neden olabilir.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika 

Benzer Haber ve Analizler

Güney Kore merkezli Seco Seojin Meksika’daki tesise 300 milyon $ yatırım yapacak

03 Nis | Çelik Haberler

Meksika’nın levha tüketimi Ocak ayında %4,1 düştü

29 Mar | Çelik Haberler

Meksika’da filmaşin tüketimi Ocak ayında yıllık %6,5 yükseldi

29 Mar | Çelik Haberler

Meksika’da yerel hurda fiyatları

29 Mar | Hurda ve Hammadde

Meksika’nın çelik ihracatı Ocak ayında %15 düştü

28 Mar | Çelik Haberler

Meksika’nın galvanizli sac tüketimi Ocak ayında %12 yükseldi

28 Mar | Çelik Haberler

Meksika’nın inşaat demiri tüketimi Ocak ayında %3,1 düştü

28 Mar | Çelik Haberler

Meksika’nın sıcak rulo sac tüketimi Ocak ayında %30,6 yükseldi

27 Mar | Çelik Haberler

Meksika’nın soğuk rulo sac tüketimi Ocak ayında %23,4 artış gösterdi

27 Mar | Çelik Haberler

Meksika’da hurda satışları Ocak ayında %15,6 geriledi

26 Mar | Çelik Haberler