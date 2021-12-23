ABD Rusya’dan ithal sıcak saca antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

ABD Ticaret Bakanlığı, Rusya’dan ithal sıcak saca uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı. Bakanlık, ülkeden ithal söz konusu ürünlere uygulanan antidamping vergisinin kaldırılmasının dampingin devamına ya da tekrarına yol açabileceğini tespit etti.
Rusya için nihai damping oranı %184,56 seviyesinde yer alıyor. Antidamping vergisinin 22 Aralık tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.
Söz konusu ürün, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7208.10.15.00, 7208.10.30.00, 7208.10.60.00, 7208.25.30.00, 7208.25.60.00, 7208.26.00.30, 7208.26.00.60, 7208.27.00.30, 7208.27.00.60, 7208.36.00.30, 7208.36.00.60, 7208.37.00.30, 7208.37.00.60, 7208.38.00.15, 7208.38.00.30, 7208.38.00.90, 7208.39.00.15, 7208.39.00.30, 7208.39.00.90, 7208.40.60.30, 7208.40.60.60, 7208.53.00.00, 7208.54.00.00, 7208.90.00.00, 7210.70.30.00, 7210.90.90.00, 7211.14.00.30, 7211.14.00.90, 7211.19.15.00, 7211.19.20.00, 7211.19.30.00, 7211.19.45.00, 7211.19.60.00, 7211.19.75.30, 7211.19.75.60, 7211.19.75.90, 7212.40.10.00, 7212.40.50.00, 7212.50.00.00, 7225.11.00.00, 7225.19.00.00, 7225.30.30.50, 7225.30.70.00, 7225.40.70.00, 7225.99.00.90, 7226.11.10.00, 7226.11.90.30, 7226.11.90.60, 7226.19.10.00, 7226.19.90.00, 7226.91.50.00, 7226.91.70.00, 7226.91.80.00 ve 7226.99.00.00 kodları altında yer alıyor.