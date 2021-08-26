ABD Japonya’dan ithal sıcak saca yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı

Perşembe, 26 Ağustos 2021 12:30:20 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, Japonya’dan ithal edilen sıcak saca yönelik 1 Ekim 2018 ve 30 Eylül 2019 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Japonya’nın inceleme döneminde söz konusu ürünleri normal değerlerin altında sattığı tespit edildi. Ayrıca bakanlık, Honda, Panasonic ve Mitsui’nin söz konusu dönemde sıcak sac sevkiyatı yapmadığına karar verdi.

Bakanlık, ağırlıklı ortalama damping marjlarını Nippon Steel için %11,7, Tokyo Steel için %6,8 ve diğer tüm Japon üreticiler için %10,95 olarak belirledi.