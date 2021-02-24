ABD Japonya ve Avustralya’dan ithal sıcak saca yönelik damping marjlarını revize etti

Çarşamba, 24 Şubat 2021 14:44:44 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, Japonya ve Avustralya’dan ithal sıcak saca uygulanan antidamping vergisine yönelik başlattığı idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, 1 Ekim 2018 ve 30 Eylül 2019 tarihleri arasındaki inceleme döneminde, Japon ve Avustralyalı üreticilerin/ihracatçıların söz konusu ürünleri ABD’de piyasa değerinin altında sattığına karar verildi. Bu kapsamda, Tokyo Steel Manufacturing Co. Ltd. için %6,80, Nippon Steel Corporation için %11,70 ve diğer 18 Japon üreticiler/ihracatçılar için %10,95 oranında, BlueScope Steel için ise %7,96 oranında ağırlıklı ortalama damping marjları belirlendi. Antidamping vergilerinin 23 Şubat tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Öte yandan bakanlık, Japon üreticiler/ihracatçılar Honda Trading Canada, Inc., Panasonic Corporation ve Mitsui & Co. Ltd.’nin inceleme döneminde ABD’ye herhangi bir sevkiyat gerçekleştirmediğini tespit etti.