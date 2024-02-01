ABD İtalya’dan ithal boyuna kesme levhaya yönelik incelemenin ön sonuçlarını açıkladı

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ABD Ticaret Bakanlığı İtalya’dan ithal karbon ve alaşımlı çelikten boyuna kesme levhaya uygulanan antidamping vergisine yönelik idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.

1 Mayıs 2022 ve 30 Nisan 2023 tarihleri arasındaki inceleme döneminde İtalyan üretici NLMK Verona’nın normal değerlerin altında satış yaptığı, Officine Tecnosider’in ise normal değerlerin altında satış yapmadığı tespit edildi. Bakanlık ağırlıklı ortalama damping marjlarını NLMK Verona için %2,45 ve Officine Tecnosider için sıfır olarak belirledi.