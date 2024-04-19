ABD İranlı Khuzestan Steel Company’ye yönelik yaptırımlar açıkladı

Cuma, 19 Nisan 2024 12:21:12 (GMT+3) | İstanbul

ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın İsrail’e gerçekleştirdiği misilleme saldırısının ardından ülkeye yönelik, yerel çelik sektörünü de etkileyecek yeni yaptırımlar duyurdu. Yaptırımlar kapsamında aşağıda adı geçenlerin ABD’de bulunan veya ABD’li kişilerin mülkiyetinde veya kontrolünde olan tüm mülkleri ve bu mülklerdeki hisselerinin bloke edileceği ifade edildi.

Hazine Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi, insansız hava aracı üreticileri, bir otomobil üreticisinin üç bağlı kuruluşu, 16 kişi ve iki kuruluş beraberinde İran’ın en büyük çelik üreticisi Khuzestan Steel Company’ye (KSC) çelik üretimine yönelik malzeme sağlayan veya KSC’den nihai mamul alımı yapan farklı ülkelerdeki beş şirketi yaptırım listesine aldı. İran metal sektörünün yılda birkaç milyar dolar gelir elde ettiği ve bunun çoğunun çelik ihracatından sağlandığı aktarıldı.

Dubai merkezli PSI DMMC, Almanya merkezli Kara Industrial Trading GmbH, İngiltere merkezli Good Run Limited, Hong Kong merkezli Magellanic Phoenix Marine and Trading Limited ve Türkiye merkezli HSF Dış Ticaret Limited Şirketi’nin ABD hükümetinin yaptırım uyguladığı beş şirket olduğu vurgulandı.

PSI DMCC’nin, çelik üretimi için gerekli parça ve malzemelerin KSC adına yabancı tedarikçilerden temin edilmesine yardım ettiği ve İranlı şirketin çelik ihracatını kolaylaştırdığı belirtiliyor. Kara Industrial Trading’in KSC’den yüksek değerde çelik ürünü satın aldığı ve karşılığında KSC’ye çelik üretimine yönelik hammadde sattığı ifade ediliyor. Öte yandan Good Run Limited’in KSC’ye çelik üretiminde kullanılmak üzere elektrot da dahil önemli bileşenlerin satışını gerçekleştirdiği aktarılıyor. Magellanic Phoenix Marine and Trading, 2022 yılından bu yana KSC’den slab dahil onlarca milyon dolar değerinde çelik ürünü satın alırken HSF Dış Ticaret Limited’in de KSC’den ciddi miktarda çelik ürünü aldığı vurgulanıyor.

Sonuç olarak, yukarıda adı geçen tüm şirketlerin KSC’ye maddi yardımda bulunduğu, sponsor olduğu, mali, maddi veya teknolojik destek sağladığı veya KSC’yi destekleyen mal veya hizmetler sağladığı tespit edildi.