ABD Hyundai Steel’den ithal sıcak saca yönelik antidamping vergisi oranını sıfırladı

Cuma, 19 Şubat 2021 12:43:02 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, Güney Kore’den ithal sıcak saca uygulanan antidamping vergisine yönelik idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.

1 Ekim 2018 ve 30 Eylül 2019 tarihleri arasındaki inceleme döneminde, Güney Koreli çelik üreticisi Hyundai Steel’in damping yapmadığına kanaat getiren bakanlık, üretici için sıfır damping marjı belirledi. Daha önce Hyundai Steel’den ithal söz konusu ürünlere uygulanan antidamping vergisine yönelik idari incelemenin nihai sonucunda damping marjı %0,89 seviyesinde belirlenmişti.