 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD...

ABD Hindistan’dan ithal dişli çubuğa vergi getirmedi

Salı, 12 Ağustos 2025 10:22:57 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı, Brezilya’dan ithal karbon çelikten ve alaşımlı dişli çubuğa yönelik 1 Nisan 2023 ve 31 Mart 2024 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, bahsi geçen dönem içinde Mangal Steel Enterprises Limited’ın (Mangal) söz konusu malzemeyi normal değerlerin altından satmadığını tespit etti ve şirket için ağırlıklı ortalama damping marjını sıfır olarak belirledi.

Nihai sonucun, ön sonuçların açıklanma tarihinden itibaren en fazla 120 gün içinde açıklanması bekleniyor.


Etiketler: Uzun Ürünler ABD Brezilya Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Liaoning’deki başlıca üreticiler sıcak rulo sac, filmaşin ve inşaat demiri fiyatlarını Eylül ayı için 28$/mt artırdı

13 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 13 Ağustos 2025

13 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

Meksika’da yerel uzun mamul fiyatları arz sıkıntısı sebebiyle yükselmeye devam ediyor

13 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

Kardemir Çelik Sanayi’den yeni pazarlara erişim ve kapasite artışı için 30 milyon $’lık yatırım

12 Ağu | Çelik Haberler

Çin yerel piyasasında H-profil fiyatları - 33. Hafta, 2025

12 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan yerel inşaat demiri piyasası bölgeler arası farklı alım eğilimleri nedeniyle dalgalı seyrediyor

12 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

Meksika Brezilya’dan ithal inşaat demirine yönelik vergi incelemesi başlattı

12 Ağu | Çelik Haberler

Hint alaşımlı filmaşin üreticileri Çin’den yapılan ithalata antidamping vergisi talebinde bulundu

12 Ağu | Çelik Haberler

Baosteel Eylül ayı için yerel sıcak rulo sac fiyatlarını 200 RMB/mt artırdı

12 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

ABD Çolakoğlu’dan ithal inşaat demirine %18,87 oranında geçici antidamping vergisi getirdi

12 Ağu | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis