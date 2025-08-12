ABD Hindistan’dan ithal dişli çubuğa vergi getirmedi

ABD Ticaret Bakanlığı, Brezilya’dan ithal karbon çelikten ve alaşımlı dişli çubuğa yönelik 1 Nisan 2023 ve 31 Mart 2024 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, bahsi geçen dönem içinde Mangal Steel Enterprises Limited’ın (Mangal) söz konusu malzemeyi normal değerlerin altından satmadığını tespit etti ve şirket için ağırlıklı ortalama damping marjını sıfır olarak belirledi.

Nihai sonucun, ön sonuçların açıklanma tarihinden itibaren en fazla 120 gün içinde açıklanması bekleniyor.