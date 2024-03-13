ABD Güney Kore’den ithal boyuna kesme levhaya yönelik incelemenin ön sonuçlarını açıkladı

Çarşamba, 13 Mart 2024 13:58:58 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı Güney Kore’den ithal karbon kalite boyuna kesme levhaya uygulanan telafi edici vergiye yönelik idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.

1 Ocak 2022 ve 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki inceleme döneminde Güney Koreli üreticiler Dongkuk Steel Mill ve Hyundai Steel Company’nin sırasıyla %1,93 ve %2,21 oranlarında teşvik aldığı tespit edildi. Buna ek olarak bakanlık başvurunun geri çekilmesiyle BDP International and Sung Jin Steel Co., Ltd.’ye yönelik incelemeyi iptal etti.

Nihai sonucun, geçici sonucun açıklanma tarihinden itibaren en fazla 120 gün içinde açıklanması bekleniyor.