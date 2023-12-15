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ABD G. Kore ve Belçika’dan ithal boyuna kesme levhaya yönelik incelemelerin nihai sonucunu açıkladı

Cuma, 15 Aralık 2023 12:37:33 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı Güney Kore ve Belçika’dan ithal karbon ve alaşımlı çelikten boyuna kesme levhaya yönelik 1 Mayıs 2021 ve 30 Nisan 2022 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemelerinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Belçikalı Industeel Belgium’un söz konusu dönemde normal değerlerin altında satış yaptığı, NLMK Belgium’un hiç sevkiyat gerçekleştirmediği ve Güney Koreli POSCO’nun normal değerlerin altında satış yapmadığı tespit edildi.

Bakanlık ağırlıklı ortalama damping marjlarını incelemelerin ön sonuçlarına paralel olarak Industeel Belgium için %2,65 ve POSCO için sıfır olarak belirledi.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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