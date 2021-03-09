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ABD Çin’den ithal boyuna kesme levhaya antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

Salı, 09 Mart 2021 12:32:30 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı, Çin’den ithal boyuna kesme karbon çelik levhaya yönelik dönem sonu incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı. Bakanlık, Çin’den ithal söz konusu ürüne uygulanan antidamping vergisinin kaldırılmasının dampingin devamına ya da tekrarına yol açabileceğini tespit etti.

Söz konusu ürün, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7208.40.3030, 7208.40.3060, 7208.51.0030, 7208.51.0045, 7208.51.0060, 7208.52.0000, 7208.53.0000, 7208.90.0000, 7210.70.3000, 7210.90.9000, 7211.13.0000, 7211.14.0030, 7211.14.0045, 7211.90.0000, 7212.40.1000, 7212.40.5000 ve 7212.50.0000.


Etiketler: ABD  kota ve vergiler  Kuzey Amerika  yassı ürünler  levha  |  benzer haberler »


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