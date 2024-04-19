Meksika’nın levha tüketimi Şubat ayında %5,5 düştü

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin görünür sac ve rulo levha tüketimi bu yılın Şubat ayında yıllık %5,5 düşüşle 308.000 mt seviyesinde kaydedilirken levha üretimi ise %10,4 düşüşle 206.000 mt seviyesinde yer aldı. Levha Meksika’da en fazla tüketilen beşinci ürün oldu.
Şubat ayında ülke %8,3 düşüşle 121.000 mt levha ithal ederken %45,7 düşüşle 19.000 mt levha ihraç etti.
2024’ün Ocak-Şubat döneminde levha tüketimi yıllık %4,9 düşüşle 639.000 mt seviyesinde kaydedilirken %5,7 düşüşle 447.000 mt levha üretildi.