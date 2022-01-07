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ABD Brezilya’dan ithal sıcak saca telafi edici vergi uygulamaya devam edecek

Cuma, 07 Ocak 2022 10:47:54 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı, Brezilya’dan ithal sıcak saca yönelik dönem sonu incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı. Bakanlık, Brezilya’dan ithal söz konusu ürüne uygulanan telafi edici verginin kaldırılmasının teşvikin devamına ya da tekrarına yol açabileceğini tespit etti.

Nihai teşvik oranları Usiminas için %11,09, Companhia Siderurgica Nacional için %11,30 ve diğer üreticiler için %11,20 oranlarında yer alıyor.

Telafi edici verginin 6 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Söz konusu ürün, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7208.10.1500, 7208.10.3000, 7208.10.6000, 7208.25.3000, 7208.25.6000, 7208.26.0030, 7208.26.0060, 7208.27.0030, 7208.27.0060, 7208.36.0030, 7208.36.0060, 7208.37.0030, 7208.37.0060, 7208.38.0015, 7208.38.0030, 7208.38.0090, 7208.39.0015, 7208.39.0030, 7208.39.0090, 7208.40.6030, 7208.40.6060, 7208.53.0000, 7208.54.0000, 7208.90.0000, 7210.70.3000, 7211.14.0030, 7211.14.0090, 7211.19.1500, 7211.19.2000, 7211.19.3000, 7211.19.4500, 7211.19.6000, 7211.19.7530, 7211.19.7560, 7211.19.7590, 7225.11.0000, 7225.19.0000, 7225.30.3050, 7225.30.7000, 7225.40.7000, 7225.99.0090, 7226.11.1000, 7226.11.9030, 7226.11.9060, 7226.19.1000, 7226.19.9000, 7226.91.5000, 7226.91.7000 ve 7226.91.8000 kodları altında yer alıyor.


Etiketler: ABD  sıcak haddelenmiş  yassı ürünler  Kuzey Amerika  kota ve vergiler  |  benzer haberler »


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