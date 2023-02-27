ABD Rusya’dan ithal bazı çelik ürünlere yönelik vergiyi artırdı, Rusya çıkışlı alüminyuma vergi getirdi

Pazartesi, 27 Şubat 2023 12:42:55 (GMT+3) | İstanbul

ABD Başkanı Joe Biden Rusya’nın üzerindeki baskıyı artırmak için ülkeden ithal edilen çelik ürünler de dahil olmak üzere yaklaşık 2,8 milyar $ değerindeki çeşitli ürünlere uygulanan vergiyi artırdığını açıkladı. Değişiklikler 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Pik demir, paslanmaz çelik hurdası ve sıcak haddelenmiş levha ile korozyona dayanıklı çelik gibi yassı mamullere uygulanan vergiler %70’e yükseltildi.

Ayrıca ABD 10 Mart tarihinden itibaren Rusya çıkışlı alüminyuma, 10 Nisan tarihinden itibaren ise ülkede eritilen metal ile üretilen alüminyum ürünlere %200 oranında vergi getirdi.

Söz konusu önlemler ABD’nin Rusya’ya olan bağımlılığını azaltırken, Rusya’nın gelir elde eden başlıca ürünlerini hedefliyor.