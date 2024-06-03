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ABD Almanya’dan ithal boyuna kesme levhaya yönelik geçici damping marjını sıfır olarak belirledi

Pazartesi, 03 Haziran 2024 12:12:44 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı, Almanya’dan ithal karbon ve alaşımlı çelikten boyuna kesme levhaya yönelik 1 Mayıs 2022 ve 30 Nisan 2023 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı.

Bahsi geçen dönemde Alman üretici Saha AG der Dillinger Hüttenwerke’nin normal değerlerin altında satış yapmadığı tespit edildi. Böylelikle bakanlık, şirket için ağırlıklı ortalama damping marjını sıfır olarak belirledi.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7208.40.3030, 7208.40.3060, 7208.51.0030, 7208.51.0045, 7208.51.0060, 7208.52.0000, 7211.13.0000, 7211.14.0030, 7211.14.0045, 7225.40.1110, 7225.40.1180, 7225.40.3005, 7225.40.3050, 7226.20.0000 ve 7226.91.5000 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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