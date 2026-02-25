 |  Giriş 
AB yerel içerik kurallarına ilişkin anlaşmazlıklar nedeniyle Sanayi Hızlandırıcı Yasası’nı erteledi

Çarşamba, 25 Şubat 2026 11:26:33 (GMT+3)   |   İstanbul

Reuters’ta çıkan bir habere göre Avrupa Komisyonu, sanayide yerel ürün kullanımına öncelik veren “Made in Europe” ilkesi konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle Sanayi Hızlandırıcı Yasası’nın açıklanacağı tarihi bir hafta erteledi.

Avrupa Komisyonu Refah ve Sanayi Stratejisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Stéphane Séjourné, 26 Şubat’ta açıklanması planlanan yasanın 4 Mart’ta kamuoyuna sunulacağını bildirdi. Erteleme kararının üye devletler ve sektör paydaşları arasında devam eden müzakerelere ek süre sağlamak amacıyla alındığı belirtildi.

Tartışmalar “Made in Europe” kuralları üzerinde yoğunlaşıyor

Sanayi Hızlandırıcı Yasası kapsamında kamu destekli projelerde kullanılan ürünler için asgari oranda yerel içerik kullanımı eşikleri getirilmesinin planlandığı ifade edildi. Batarya, güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi ve nükleer teknolojiler gibi stratejik sektörleri kapsaması beklenen düzenlemenin, AB’nin Temiz Sanayi Anlaşması çerçevesinde sanayiyi güçlendirme ve özellikle ABD ile Çin karşısında rekabet gücünü artırma hedefinin önemli bir parçası olarak değerlendirildiği aktarıldı.

Rekabet gücü ve yatırım etkilerine ilişkin endişeler

Öte yandan AB üyesi ülkelerin düzenleme konusunda görüş ayrılığı yaşadığı dile getirildi. Fransa gibi ülkelerin, çevre standartlarının daha düşük olduğu bölgelerden yapılan düşük fiyatlı ithalat karşısında yerel sanayiyi korumak için “Avrupa’dan satın al” ilkesinin güçlendirilmesini desteklediği ifade edildi. 

İsveç ve Çek Cumhuriyeti gibi ülkeler ise yerel içerik kurallarının sıkılaştırılmasının tedarik maliyetlerini artırabileceği, yatırımları caydırabileceği ve AB’nin küresel rekabet gücünü zayıflatabileceği uyarısında bulundu.

Ayrıca sanayi sektörlerindeki paydaşlar, uyumluluk kriterlerinin yalnızca AB ve EFTA ülkeleriyle sınırlı kalmaması gerektiğini savundu. Özellikle otomotiv sektöründen temsilciler, Avrupa tedarik zinciriyle güçlü bir entegrasyona sahip İngiltere ve Türkiye gibi ülkelerin de kapsama dahil edilmesini talep etti.


