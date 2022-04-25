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AB yeni yaptırım paketinde Rusya’dan petrol ithalatını yasaklayabilir

Pazartesi, 25 Nisan 2022 17:24:09 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Komisyonu’nun bu hafta Rusya’ya yönelik altıncı yaptırım paketini uygulaması bekleniyor. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere bu ayın başında Avrupa Konseyi Avrupa Komisyonu’nun Rusya’ya karşı uygulamak üzere önerdiği beşinci yaptırım paketini kabul ederek ülkeye karşı beşinci ekonomik ve bireysel yaptırımları uygulamıştı.

Komisyon petrol ithalatına yönelik ek yaptırımlar üzerinde çalıştığından yeni yaptırım paketi Rusya’dan petrol ithalatının yasaklanmasının yanı sıra daha fazla Rus bankasının SWIFT dışında kalmasını içerebilir. Basında çıkan haberlere göre petrol ithalatına uygulanan yaptırımlar petrolün türüne ve teslimat şekline göre farklılık gösterebilirken, ambargo uygulamak, tavan fiyat belirlemek ve ödeme mekanizması oluşturmak gibi seçenekler değerlendiriliyor.


Etiketler: Avrupa Birliği 

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