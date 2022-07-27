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AB Rusya’ya yönelik yaptırımların süresini altı ay uzattı

Çarşamba, 27 Temmuz 2022 17:27:29 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Konseyi, Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş nedeniyle Rusya ekonomisinin belirli sektörlerini hedef alan yaptırımların süresini 2023 yılının Ocak ayına kadar olmak üzere altı ay uzatmaya karar verdiğini belirtti.

Yaptırımlar finans, enerji, teknoloji, sanayi, ulaşım ve lüks mallar üzerindeki kısıtlamalardan oluşuyor. Rusya’nın Ukrayna’da dengeleri bozan eylemleri karşısında ilk olarak 2014 yılında uygulamaya konan bu yaptırımlar, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmeye başladığı Şubat ayından bu yana genişletildi.

Öte yandan, AB Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini savunmasını desteklemeye devam ediyor. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Haziran ayında AB Ukrayna’dan ithal bazı ürünlerle ilgili olarak ticareti bir yıllık süreyle serbestleştirmeye ve ticaret imtiyazlar vermeye yönelik düzenlemeyi kabul ederek ülkeden ithal ürünlere uygulanan tüm antidamping vergileri ve koruma önlemlerini kaldırmıştı.


Etiketler: Avrupa Birliği 

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