AB’nin Rusya ve Türkiye’den galvanizli sac ithalatına getirdiği antidamping vergisi yürürlüğe girdi

Avrupa Komisyonu Rusya ve Türkiye’den ithal galvanizli saca getirmeyi planladığı nihai antidamping vergisinin yürürlüğe girdiğini açıkladı.
SteelOrbis’in daha önce bildirdiği ilk açıklamadaki nihai antidamping vergi oranları revize edildi.
Soruşturma Avrupa Çelik Birliği’nin (EUROFER) başvurusu üzerine 24 Haziran 2021’de başlatılmıştı.
Nihai vergi oranları aşağıdaki tabloda görülebilir:
|
Ülke
|
Şirket
|
Nihai antidamping vergisi (%)
|
PJSC Magnitogorsk Iron and Steel Works
|
36,6
|
|
Novolipetsk Steel
|
12,7
|
|
PAO Severstal
|
39,8
|
|
Diğer tüm şirketler
|
39,8
|
MMK Metalurji Sanayi Ticaret ve Liman İşletmeciliği A.Ş.
|
10,5
|
|
TatMetal Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş
|
2,4
|
|
Tezcan Galvanizli Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|
11
|
|
İş birliği yapan diğer şirketler
|
8
|
|
Diğer tüm şirketler
|
11