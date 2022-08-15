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AB’nin Rusya ve Türkiye’den galvanizli sac ithalatına getirdiği antidamping vergisi yürürlüğe girdi

Pazartesi, 15 Ağustos 2022 16:01:53 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Komisyonu Rusya ve Türkiye’den ithal galvanizli saca getirmeyi planladığı nihai antidamping vergisinin yürürlüğe girdiğini açıkladı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği ilk açıklamadaki nihai antidamping vergi oranları revize edildi.

Soruşturma Avrupa Çelik Birliği’nin (EUROFER) başvurusu üzerine 24 Haziran 2021’de başlatılmıştı.

Nihai vergi oranları aşağıdaki tabloda görülebilir:

Ülke                   

Şirket

Nihai antidamping vergisi (%)

Rusya

PJSC Magnitogorsk Iron and Steel Works

36,6

 

Novolipetsk Steel

12,7

 

PAO Severstal

39,8

 

Diğer tüm şirketler

39,8

Türkiye

MMK Metalurji Sanayi Ticaret ve Liman İşletmeciliği A.Ş.

10,5

 

TatMetal Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş

2,4

 

Tezcan Galvanizli Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

11

 

İş birliği yapan diğer şirketler

8

 

Diğer tüm şirketler

11

Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler Türkiye Rusya Avrupa Birliği Kota ve Vergiler 

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