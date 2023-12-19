AB Rusya’dan ithal pik demire kota getirdi, slab ithalat kotasının süresini uzattı

Salı, 19 Aralık 2023 10:14:03 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Konseyi yaptırımların aşılmasını önlemek ve boşlukları kapatmak amacıyla Rusya’ya yönelik 12. yaptırım paketini kabul ettiğini açıkladı.

Piyasa oyuncuları ithalat yasağı beklerken AB pik demir ithalatını iki dönemlik kotayla kısıtladı. 19 Aralık 2023-31 Aralık 2024 ve 1 Ocak 2025-31 Aralık 2025 tarihleri ​​arasında pik demir ithalatı sırasıyla 1,14 milyon mt ve 700.000 mt’luk kota ile sınırlandırılacak. AB’nin Rusya’dan pik demir ithalatına yönelik yasağı 2026 yılına ertelediği anlaşılıyor. Ülkeden doğrudan indirgenmiş demir ithalatı da söz konusu dönemlerde sırasıyla 1,14 milyon mt ve 651.906 mt kotaya tabi olacak.

Buna ek olarak Rusya çıkışlı slab ithalatına yönelik kotaların süresi beklendiği üzere 4 yıl daha uzatıldı. AB 2024 yılının Ekim ayından 2028 yılı Eylül ayının sonuna kadar slab için toplam 8,5 milyon mt ve paslanmaz dışındaki alaşımsız çelikten yarı mamul (7224 90 kodu altında kayıtlı) için toplam 426.321 mt’luk kota belirledi. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Rusya merkezli NLMK Group’un bağlı kuruluşu NLMK Belgium konu hakkında aktif olarak lobi çalışmaları yürütüyordu. Ayıca %0,25'ten az karbon içeren kare kütük (7207 11 kodu altında kayıtlı) ithalatı daha önce açıklanan önlemlere paralel olarak 2024 yılı Nisan ayından itibaren yasaklanacak.