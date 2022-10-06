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AB Rusya’dan ithal yarı mamule kota getirdi

Perşembe, 06 Ekim 2022 21:37:59 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Konseyi Avrupa Komisyonu’nun Rusya’ya yönelik sekizinci yaptırım paketi önerisini kabul etti. Bu kapsamda, yaptırımları Rusya’dan yapılan yarı mamul ithalatı ve koklaşabilir taş kömürü ihracatını da kapsayacak. Ancak slab ithalatında Ekim 2024, kütük ithalatında Nisan 2024’e kadar olmak üzere bir geçiş süreci uygulanacak. Kömür ihracatında ise geçiş süreci yasak kabul edilmeden önce yapılan kontratların yerine getirilmesi için üç ay olacak.

Slab ithalatı için senelik olarak 3,7 milyon mt’un üzerinde ithalat kotası uygulanacakken, kütük ithalatında ise geçiş süresince uygulanacak toplam kota hacmi 600.000 mt’dan fazla olacak.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, bu paketle Rusya’yı 7 milyar €’luk gelirden mahrum bırakmak için getirilen yeni ithalat yasaklarının yanı sıra AB ülkelerine Rusya’nın askeri ve endüstriyel tesislerini temel teknolojilerden ve Avrupa uzmanlığından alıkoyacak ihracat kısıtlamaları getirildi. Paket ayrıca G7 ülkelerinin uygulayacağı petrol tavan fiyatına yönelik yasal çerçeveyi içeriyor. İthalat kısıtlamaları Rusya çıkışlı makine ve aletleri, plastik, taşıt, tekstil, ayakkabı, deri, seramik, kimyasal ürünler ve altın olmayan mücevherleri de kapsıyor.

Yeni yaptırım paketine göre, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü tehdit eden kişi ve kuruluşlara yaptırım getirildi.

Öte yandan, AB’nin Rusya çıkışlı ham petrolü ithal etme yasağı devam ederken, üçüncü ülkeler için Rusya çıkışlı ham petrole 5 Aralık 2022 ve rafine petrol ürünlere 5 Şubat 2023 tarihinden itibaren tavan fiyat uygulanacak olması, Avrupalı operatörlerin Rusya çıkışlı petrolü üçüncü ülkelere nakletmesine izin verecek. Böylece Rusya’nın geliri azalırken, küresel enerji piyasalarının istikrarı sağlanacak.

AB ayrıca yaptırımlara yönelik hile yapılması durumunda söz konusu hileyi yapan kişilere yaptırım uygulayacak.


Etiketler: Kütük Slab Koklaşabilir Taş Kömürü Yarı Mamul Hammaddeler Rusya Avrupa Birliği İth/ihr İstatistikleri 

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