AB Rusya’ya karşı beşinci yaptırım paketini onayladı

Cuma, 08 Nisan 2022 15:29:24 (GMT+3) | İstanbul

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere bu hafta Avrupa Komisyonu Rusya’nın yalnızca Ukrayna birliklerine değil, aynı zamanda sivil nüfusa da saldırması nedeniyle Rusya’ya karşı uygulamak üzere beşinci yaptırım paketini önermişti. Bugün Avrupa Konseyi ülkeye karşı beşinci ekonomik ve bireysel yaptırım paketi teklifini kabul etti.

Söz konusu paket Rus hükümeti ve ekonomisi üzerindeki baskıyı güçlendirmeyi ve ülkenin kaynaklarını sınırlamayı amaçlayan bir dizi önlem içeriyor.

Yaptırım paketi, bu yıl Ağustos ayından itibaren Rusya’dan kömür ve diğer katı fosil yakıt ithalatının, Rus gemilerinin AB limanlarına girmesinin, Rusya bankacılık sektörünün %23’ünü oluşturan dört bankanın işlemlerinin, AB içinde herhangi bir Rus ve Belarus kara yolu taşımacılığının, jet yakıtı ile kuantum bilgisayarlar ve yarı iletken çip gibi ürünlerin ihracatının, ahşap, çimento, gübre, deniz ürünleri ve likör gibi ürünlerin ithalatının ve Rus şirketlerinin AB’nin üye devletlerinde kamu alımı katılımının yasaklanmasını içeriyor.

Ayrıca konsey, halihazırda yaptırım uygulanmış kişilerin aile üyelerinin yanı sıra ürünleri veya teknolojileri işgalde rol oynayan şirketlere, başlıca oligarklara ve iş insanlarına, üst düzey Kremlin yetkililerine de yaptırım uygulama kararı aldı.