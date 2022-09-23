AB Rusya çıkışlı kömürün taşınmasına yönelik yaptırımları hafifletti

Cuma, 23 Eylül 2022 15:17:23 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Komisyonu başta en az gelişmiş ülkeler olmak üzere AB dışındaki ülkelere enerji tedarikinin etkilenmesini önlemek için Rusya çıkışlı kömüre yönelik yaptırımları hafifleteceğini açıkladı.

Yeni düzenlemeyle Avrupalı ​​şirketlerin Rusya’dan Avrupa dışındaki diğer ülkelere kömür taşımasına izin verilecek. Ayrıca bu nakliyatlara yönelik finansman veya mali yardımlar da AB’li operatörler tarafından gerçekleştirilebilecek.

Kömürün yanı sıra AB dışındaki ülkelere taşınmasına izin verilen diğer ürünler arasında gübre, hayvan yemi, odun ve çimento da yer alıyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere bu yıl Nisan ayında AB’nin Rusya’ya karşı getirdiği beşinci yaptırım paketine göre Rusya’dan kömür alımı, ithalatı ve teslimatı yasaklanmıştı.