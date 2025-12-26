2025 yılı Ocak-Kasım döneminde küresel piyasalardaki yeni gemi siparişlerinin %59’u Çin’e verildi

Clarksons tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın Ocak-Kasım döneminde küresel piyasalardaki yeni gemi siparişlerinin %59’u 26,6 milyon kompanse gros ton (CGT), 1.067 adet gemi ile Çin’e, %22’si ise 520.000 CGT ile Güney Kore’ye verildi.

Söz konusu dönemde, küresel piyasalardaki yeni gemi siparişleri yıllık %36 düşüşle 44,99 milyon CGT seviyesinde yer alırken, son 10 yılın ortalamasının %17 üzerinde kaydedildi.

Halihazırda Çin’deki yoğun sevkiyat programı ve kapasite artışının etkisiyle küresel gemi inşa üretimi yükseliş trendinde. Clarksons verilerine göre küresel gemi inşa üretiminin 2025 yılında yıllık bazda %6 artışla 43,5 milyon CGT seviyesine, 2026 yılında %15 artışla 50,1 milyon CGT’ye yükselmesi öngörülüyor. 2027 yılında ise toplam teslimatların 54 milyon CGT’ye ulaşarak 2010 yılındaki zirve seviyeye yaklaşacağı tahmin ediliyor.