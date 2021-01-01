﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Yassı Ürünler ve Slab

Yavaş ihracat ve durgun iç piyasa sonucu Türkiye kaplamalı mamul piyasasında fiyatlar yine düştü

Bu hafta Türkiye kaplamalı mamul piyasasında galvanizli sac ve boyalı sac fiyatları düşmeye devam etti. Bunun temel sebepleri; ...

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.