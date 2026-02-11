Habaş Aliağa’daki soğuk haddehane yatırımı için ÇED sürecini başlattı

Yerel basındaki haberlere göre Habaş, İzmir Aliağa’da kurulacak soğuk haddehane tesisine ilişkin revize proje için çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) sürecini resmen başlattı ve şirketin İzmir Valiliğine sunduğu proje tanıtım dosyası incelemeye alındı.

Tanıtım dosyasına göre toplam yatırım bedeli 490 milyon TL olarak belirlenen tesis yıllık 1.824.000 mt sıcak haddelenmiş yassı çelik işleyerek sürekli asitleme hattı ve tandem soğuk haddehane aracılığıyla 1.650.000 mt soğuk rulo üretecek.

Ana birim olan sürekli asitleme hattı ve tandem soğuk haddehaneye ek olarak projede asit rejenerasyon tesisi, su hazırlama ve atık su arıtma ünitesi, buhar kazanı ve kompresör ünitesi olmak üzere yardımcı birimler de yer alıyor. Tesisteki yüzey işlem operasyonlarında kullanılacak tank ve havuzların toplam hacmi 1.606,94 metreküp olarak planlandı.

Arazi hazırlık aşamasını tamamlayan projede inşaat çalışmaları halen devam ediyor. Tesisin 12 ay içinde tamamlanması hedefleniyor. İlgili kurum ve kuruluşlardan gerekli görüş ve izinlerin alınmasının ardından üretim faaliyetlerine başlanacak.